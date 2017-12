Manaus sedia 3ª edição de torneio internacional universitário de praia

Manaus, capital do Amazonas, se prepara para receber a terceira edição do International University Beach Games. A competição internacional universitária de praia será realizada na cidade entre 05 e 10 de dezembro, com a participação de cinco países: Chile, Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai

O evento acontece na sequência à Liga do Desporto Universitário (LDU) de Jogos de Praia, último evento nacional da temporada 2017 da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). O Beach Games Internacional receberá cerca de 300 alunos-atletas nas modalidades vôlei de praia, beach hand e beach soccer.

A abertura do evento será realizada na noite desta terça-feira, na Praia da Ponta Negra, e contará com o desfile das delegações participantes, além de apresentações culturais locais.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Federação Internacional do Esporte Universitário para as Américas (FISU America) chancela a competição. “O Beach Games Internacional é uma competição pioneira que promove o desenvolvimento das modalidades de praia no meio universitário. Alguns países das Américas, por conta deste evento, já realizam seus jogos nacionais classificatórios para o evento internacional”, afirmou o presidente da FISU America, Alim Maluf Neto.

Nesta terceira edição, Luciano Cabral fala da consolidação do projeto no âmbito internacional. “Os jogos de praia no Brasil já são uma realidade há mais de oito anos. Chegamos à terceira edição internacional, e este ano podemos verificar o investimento dos países, aumentando a sua participação, a exemplo da Argentina, que teve mais de 200 interessados em participar”.