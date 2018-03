Conheça Mari Palma: a nova aposta da Globo para reforçar o time de esportes

Sucesso nas manhãs da TV Globo, a jornalista Mari Palma vai deixar a redação do portal de notícias da rede, o G1. Famosa pelas aparições no programa Encontros, da apresentadora Fátima Bernardes, e pelo boletim G1 em 1 minuto, Mari é a mais nova aposta da emissora para o time de esporte em ano de Copa do Mundo.

Aos 29 anos, a moça conquistou aproximadamente 1 milhão de seguidores nas redes sociais graças a um estilo informal na linguagem e também em sua aparência. Além de roupas despojadas, ela também tem piercing do nariz, tatuagem, usa gírias da internet e demonstra muito bom-humor e carisma.

Com dez anos na casa, a jornalista já comandou um quadro no Fantástico e fez reportagens para o programa matinal Bem Estar. No entanto ainda não se sabe ao certo que papel ela irá desempenhar no time de esportes.

Veja algumas das publicações de Mari: