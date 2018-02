Marido de jogadora de curling toma cervejas às 9h da manhã e vira meme

Imaginem a pressão de uma partida que a única chance de medalha é ganhar. Foi isso que o marido da atleta do curling Rachel Homan sentiu esta manhã. Enquanto ela competia no gelo numa difícil partida contra o Japão ele estava tomando uma cerveja atrás da outra, às 9h da manhã, na tentativa de tentar manter os nervos controlados.

Shawn Germain, o marido, foi visto fazendo viagens regulares para se manter "lubrificado" durante todo o jogo. O ex-jogador de hockey perdeu o final da partida, quando o Japão cedeu pontos, porque ele estava no carrinho comprando mais cerveja.

O Canadá ganhou 8-3 e agora fica em sexto lugar, lutando para fazer as semifinais. Vencer o Japão (que está atualmente em segundo lugar) foi um feito gigantesco, e manteve vivos os sonhos de medalha. É um trabalho consideravelmente mais difícil do que ficar de pé e beber, mas Germain sentiu a necessidade de se defender quando a Internet começou a se divertir com suas fotos de cerveja.

"Podem julgar o quanto quiserem. O nível de estresse é grande. Eu não sou um bêbado, sou apenas canadense".

You can judge all you want. The stress level is high, I’m not a drunk, I’m just Canadian. #WeBelieve — Shawn Germain (@GermainShawn) 19 de fevereiro de 2018