Maringá vai sediar pela primeira vez o Jogos Universitários Brasileiros

Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), realizada na quinta-feira, 19, em Goiânia, a cidade de Maringá foi anunciada como a próxima sede da competição, em 2018. O secretário de Esportes e Lazer Valmir Fassina recebeu a bandeira das mãos do presidente da Conferação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), Luciano Cabral. Essa é a primeira vez que a cidade será palco do jogos.

"Para nós, de Maringá, representa a retomada de grandes eventos. Também é importante pois movimenta todo o setor empresarial, a rede hoteleira, de alimentação, bares, restaurantes. Envolve toda uma estrutura a ser utilizada. E principalmente de fortalecer o esporte no município", disse Fassina.

Nesta sexta, 20, começa o primeiro dia de competição em Goiânia. Até o dia 29 de outubro serão disputadas 20 modalidades, sendo 15 individuais e cinco coletivas: futsal, handebol, vôlei, basquete, judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, JUBs Acadêmico, badminton, vôlei de praia, basquete 3x3, natação, tênis e esportes eletrônicos, com os jogos Fifa 17 e League of Legends. No paradesporto, serão contempladas as modalidades natação, tênis de mesa e atletismo.