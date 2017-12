Mascote salva criança e 'morre' após tomar bolada em jogo de beisebol

Uma cena fofa marcou o jogo do Florida Gators durante a liga universitária de beisebol. Depois da bola ser rebatida para fora do campo, o jacaré Albert, o mascote do time da Flórida, preocupado com o risco do objeto atingir uma criança que estava nas arquibancadas, a protegeu. O problema é que a bola acabou acertando o próprio mascote, que, para brincar com o público presente ao estádio, decidiu fingir que estava gravemente ferido.

Vendo a situação de seu "amigo", a criança não teve dúvidas em tentar reanimar Albert, fazendo uma massagem cardíaca no mascote. Assista ao vídeo: