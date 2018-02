Mascotes dos Jogos de Tóquio serão revelados nesta quarta-feira

Cerca de 4,5 milhões de estudantes japoneses participaram do processo de seleção para escolher as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020. E nesta quarta-feira o resultado final será divulgado pelo Comitê Organizador da competição.

"Eu achei incrível a participação de tantas crianças das escolas fundamentais do Japão. O interesse e empolgação delas foi realmente inspirador. O envolvimento dos estudantes no processo de seleção das mascotes foi uma importante oportunidade para as gerações mais novas", disse Ryohei Miyata, responsável pelo processo de seleção.

O resultado será divulgado após o meio-dia no Japão, início da madrugada desta quarta-feira no Brasil. Os artistas responsáveis pela criação das personagens também estarão presentes no evento que será realizado na escola Hoyonomori Gakuen.

Veja as três opções abaixo e escolha a sua preferida: