Maurren Maggi diz que pode estar com grave doença após participar de reality show

Campeã olímpica do salto em distância e um dos grandes nomes do atletismo feminino, Maurren Maggi usou as redes sociais nesta quinta-feira para dizer que pode ter contraído uma grave doença após participar do reality show Exathlon, exibido na TV Bandeirantes.

Maggi suspeita de estar com leishmaniose, uma infecção que se manifesta na pele ou de forma visceral, e diz que adquiriu a doença após o programa.

Em seu perfil no Instagram, a ex-atleta divulgou um vídeo mostrando sua ida ao hospital. "Ainda estou me curando do Exathlon. Muita dor gente, chorei de tanta dorr", escreveu na legenda.

Nos comentários, Maggi recebeu o apoio dos seus seguidores. "Que Deus te cure seja lá o que for. Se for leishmaniose o processo é um pouco doloroso como você já sabe, mas tem cura", disse um dos internautas. "Você é jovem, forte e consciente. Uma guerreira. Lamento profundamente tudo isso que aconteceu e estou na torcida para que você se recupere o mais breve", completou outro.

Confira o post original: