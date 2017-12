Melhores atletas paralímpicos do ano serão escolhidos nesta quarta

O público tem até esta quarta-feira, 7, para eleger os melhores atletas paralímpicos do ano, nas categorias masculina e feminina. A votação está disponível no site do Comitê Paralímpico Brasileiro e pode ser feita até às 15h. Os vencedores serão homenageados na festa do Prêmio Paralímpicos 2016, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo no Facebook e no canal do Youtube do CPB.

Entre os homens, concorrem o nadador Daniel Dias, o velocista Petrúcio Ferreira e o jogador de futebol de 5 Jeferson Gonçalves. Entre as mulheres, as candidatas são a saltadora Silvânia Costa, a lançadora Shirlene Coelho e a jogadora de bocha Evani Calado. Os melhores de cada uma das 22 modalidade também serão premiados, além dos melhores técnicos de esporte individual e coletivo e o atleta revelação. Na festa, também haverá a entrega do Troféu Aldo Miccolis à personalidade que contribuiu para o desenvolvimento do esporte paralímpico.