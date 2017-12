Menina recebe R$ 2,4 mi de jogadores da NFL para seu negócio de limonada

Um grupo de dez atuais e ex jogadores da National Football League (a NFL, principal liga de futebol americano do mundo) investiu um total aproximado de US$ 810 mil (ou R$ 2,4 milhões) no negócio de limonada caseira da garota Mikalia Ulmer, que tem 12 anos e mora do Texas.

A receita da bebida, da avó da garota, e ainda adoçada com mel, chama a atenção para o problema da extinção das colônias de abelhas - e parte dos lucros com as vendas é revertida para ajudar a salvar os insetos. O nome da bebida também faz homenagem às abelhas - a limonada é chamada de "Me & The Bees" (Eu e as Abelhas).

A garotinha já fez sucesso em programas de TV como o Shark Tank, no qual criadores de negócios tentam atrair o financiamento de investidores para suas iniciativas, e já conseguiu emplacar a venda da limonada em grandes redes varejistas norte-americanas.

Para Arian Foster, ex-running back do Houston Texans e um dos jogadores que investiu no negócio, não se trata apenas de apoiar uma nova ideia e fazer dinheiro, mas sim chamar a atenção para o caráter ambiental-sustentável da iniciativa.

"Buscamos empresas que combinem com nosso foco principal no desenvolvimento de um bom produto, mas também sejam boas pessoas e façam isso pelas razões certas", disse ele.