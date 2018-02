Mensagem de 'Pantera Negra' inspira atletas de vários esportes

O filme "Pantera Negra" tem sido um sucesso de bilheteria. O novo longa da Marvel já bateu inclusive os "Vingadores" como título que mais arrecadou na primeira semana de bilheteria. Atletas de várias modalidades têm assistido o longa e usado referências para destacar o espírito de Wakanda.

A narrativa conta a história de T’Challa, príncipe do reino de Wakanda, país fictício localizado na África. O filme trata com propriedade temas espinhosos como o encarceramento em massa e o extermínio da população negra ao redor do mundo.

Paul Pogba (Manchester United), Jesse Lingard (Manchester United), Harrison Barnes (Dallas Mavericks), Jaelen Strong (Jacksonville Jaguars), Victor Oladipo (Indiana Pacers) e Kavon Frazier (Dallas Cowboys) foram alguns jogadores que protestaram. Esse último, por exemplo, levou 662 crianças ao cinema para assistir ao filme. Tudo graças a uma parceria com juízes e advogados da cidade pela qual atua na NFL.

Veja abaixo alguns dos momentos que os atletas usaram o gesto feito pelos habitantes de Wakanda no filme: braços em X e depois abertos: