'Meu medo era a água fria', diz Phelps após nadar ao lado de tubarão branco

Michael Phelps dispensa qualquer tipo de apresentação. Recordista de medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, com 23, em quatro edições da competição, o atleta é uma verdadeira lenda das piscinas. Porém, não é sempre que ele está à vontade dentro da água. Convidado por um TV a nadar contra um tubarão branco, Phelps não se mostrou intimidado por estar ao lado de um dos maiores predadores do mundo, mas sim por causa da temperatura da água.

"Você pode ver [no vídeo] como eu estava focado em tentar me preparar para a água gelada que estava na minha frente. Porque 12ºC [temperatura em que a competição foi realizada] é bem diferente de 26ºC [temperatura das piscinas em eventos internacionais]. É muito mais frio. Eu sou alguém que realmente não gosta de água fria. Essa foi a parte mais difícil para mim”, explicou o nadador, em entrevista ao UOL Esporte.

O nadador será a grande atração da "Semana do Tubarão", do Discovery Channel, serie que começa a ser exibida ainda no mês de julho. Phelps participará de dois programas. O primeiro será "Michael Phelps: escola de tubarões", em que ele será aluno de um curso sobre os animais. No segundo, ele vai competir contra um tubarão para ver quem pode ser mais rápido.

"Basicamente, traçamos uma linha reta onde eu estava nadando e com toda pesquisa que se faz sobre tubarões nós tentamos ver quão rápido ele se moveria naquela rota", disse ele, que se disse um grande fã de tubarão: "Eu sou provavelmente um dos maiores nerds sobre o assunto. Eu amo animais. Esse é um sonho virando realidade e algo que sempre quis fazer".