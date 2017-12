Mia Khalifa provoca jogador da NFL no Twitter e toma fora do atleta

A ex-atriz pornô e hoje comentarista esportiva Mia Khalifa, conhecida pelas polêmicas, fez uma brincadeira com o jogador JuJu Smith-Schuster, do Pittsburgh Steelers, pelo Twitter, e tomou um fora.

JuJu teve sua bicicleta furtada e comunicou o fato a seus seguidores, fazendo um apelo para que o ajudassem a encontrar a bike, prometendo dois ingressos para um jogo da equipe.

Por brincadeira ou zoeira, Mia passou a segui-lo logo depois, fazendo uma publicação em seu próprio Twitter, marcando JuJu e postando: "você é a mais nova pessoa preferida que eu sigo no Twitter" :

O jogador, no entanto, não gostou, possivelmente achando uma zoeira, e deu uma invertida na ex-atriz. "Oh, diabos, não, eu não vou cair nessa. Eu sou jovem mas não sou estúpido", escreveu o atleta.

Oh hell nah, I’m not fallin for this lol. I’m young not stupid https://t.co/i2rmgT2pqt — JuJu Smith-Schuster (@TeamJuJu) 25 de outubro de 2017