Mia Khalifa provoca Tiger Woods: 'Se aposente com um pouco de dignidade'

Mia Khalifa encerrou sua carreira como atriz pornô, mas segue causando polêmica, agora como comentarista esportiva. Depois de provocar jogador da NFL, ela resolveu atacar Tiger Woods e sua escolha de voltar ao golfe depois de nove meses afastado dos gramados.

"Desista enquanto há tempo, se aposente com um pouco de dignidade. Você não precisa voltar ao esporte", disse Khalifa. "Apenas jogue golfe por lazer, como o nosso presidente", completou durante o programa 'Out of Bounds'.

O último torneio disputado pelo americano foi em 3 de fevereiro, em Dubai. Woods deixou a competição por não suportar as dores nas costas. Depois disso, ele teve de ser operar quatro vezes para aliviar as dores.

O período de afastamento de Woods foi marcado por incidentes com a polícia e até depressão, contra a qual contou com a ajuda de outro ídolo norte-americano do esporte, Michael Phelps.