Michael Phelps ajuda estrelas do esporte a vencer a depressão

O ex-nadador norte-americano Michael Phelps vem ajudando outras estrelas do esporte, com amizade e aconselhamentos, a vencer a depressão. O assunto foi mostrado pelo The New York Times em uma reportagem, publicada na semana passada.

Segundo o diário, Phelps - supercampeão de natação e maior medalhista olímpico da história, e que já admitiu "ter vontade de morrer" - hoje usa sua experiência na superação da depressão para auxiliar nomes como o golfista norte-americano Tiger Woods e o nadador australiano Grand Hackett.

Phelps já foi preso duas vezes por dirigir após usar substâncias proibidas, entre remédios e álcool, o que causou sua depressão e a necessidade de tratamento. Caso semelhante à da super estrela do golfe Woods, com quem Phelps mantém contato deste maio deste ano, segundo o NYT.

O ex-nadador procurou Woods por meio de um amigo em comum, o comentarista de golfe Notah Begay. "Phelps pode oferecer uma ajuda honesta e direta, algo que só atletas do calibre dele podem fazer", disse Begay. "Ele (Woods) está melhor agora", disse Phelps ao jornal, "porque sinto que há mais um nível de conforto".

Já Hackett chegou a viajar da Austrália por duas vezes para ficar com Phelps e sua família, nos Estados Unidos. O australiano teve problemas quando seu casamento terminou e as audiências de custódia infantil, sobre seus filhos, começaram. "Michael entende, então é quase como se você pudesse se conectar diretamente nesse suporte", disse Hackett.