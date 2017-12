Michael Phelps anuncia que será pai pela 2ª vez: 'Nº 2 a caminho!'

Passar mais tempo ao lado da mulher, Nicole, e do filho, Boomer, foi uma das razões pelas quais Michael Phelps se aposentou. Agora, o maior medalhista olímpico da história deverá dedicar ainda mais atenção à família, já que ela irá ganhar mais um membro.

Com três publicações, uma em cada conta no Instagram da família Phelps, o americano anunciou que será pai pela segunda vez dentro de alguns meses. "Número dois a caminho! Muito animado. Quero saber se será um menino ou uma menina", colocou Michael como legenda em uma foto mulher e do filho.

Number 2 on the way!!!! So excited!! Wonder if it's a boy or a girl?? Uma publicação compartilhada por Michael Phelps (@m_phelps00) em Ago 29, 2017 às 9:26 PDT

Lil mans going to be a Big Brother!!! Uma publicação compartilhada por Nicole Michele Phelps (@mrs.nicolephelps) em Ago 29, 2017 às 9:28 PDT

Com a mesma foto, Nicole escreveu que "o homenzinho será um irmão mais velho".

Boomer, o primeiro filho do casal, nasceu em 5 de maio de 2016 e foi uma das sensações dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O menino, que já tem uma conta dedicada a ele na rede social, também "ficou animado" com a boa nova. "Muito animado para ver o que mamãe terá. Eu vou ganhar um irmão ou uma irmã?", foi colocado na legenda de uma foto em que aparece sorrindo.