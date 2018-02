Michael Phelps é pai pela segunda vez e afirma ser o 'homem mais feliz do mundo'

Lenda da natação, Michael Phelps foi pai pela segunda vez nesta segunda-feira (12). O maior medalhista olímpico não fez segredo e já exibiu fotos do seu filho nas redes sociais, afirmando ser o "homem mais feliz do mundo".

Usando o seu perfil oficial no Instagram, o ex-nadador contou aos fãs que o bebê e sua esposa, Nicole Phelps, estão bem. Além de não esconder a felicidade: "Momentos mágicos ontem… Nicole e eu gostaríamos de apresentar ao mundo Beckett Richard Phelps. Tivemos um bebê e uma mãe saudáveis. Eu me sinto verdadeiramente o homem mais feliz do mundo. Ser capaz de construir nossa família de quatro (seis contando os cachorros) é algo incrível", escreveu.

Na imagem, também aparece Boomer Robert, o primeiro filho do casal, que nasceu em 2016. O garoto chegou a roubar a cena durante a Olimpíada do Rio, quando acompanhou a participação do pai nos Jogos.

