Michael Phelps volta a nadar para enfrentar um tubarão branco nos EUA

O invencível (nas piscinas) nadador norte-americano Michael Phelps, multicampeão e maior medalhista olímpico da história, vai tentar bater um adversário não humano, em desafio promovido pelo Discovery Channel norte-americano. O nadador dono de 23 ouros olímpicos, hoje aposentado, volta a cair na água para competir contra um tubarão branco, o mais feroz predador dos mares.

O programa "Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White" está previsto para ir ao ar no dia 23 de julho, nos Estados Unidos. Em seu site oficial, o canal já publicou o anúncio do desafio, que faz parte do especial semanal Shark Week, levado ao ar pelo canal em 73 países, entre eles o Brasil.

"Eles são um dos mais rápidos e mais eficientes predadores do planeta: tubarões. Ele é o nosso maior campeão que já entrou na água: Michael Phelps, com 39 recordes mundiais e 23 medalhas de ouro. Mas há uma competição que ele ainda precisa vencer. Um evento tão monumental que ninguém jamais tentou. O atleta mais vencedor da história olímpica encara o mais eficiente predador do oceano", diz o anúncio do desafio.

Ainda não foi divulgado como ocorrerá o duelo, já que o tubarão branco alcança velocidades, nadando, de cerca de 40 km/h. A velocidade máxima de Phelps na água, em competições, fica em torno de 10 km/h. O Discovery também não deixou claro se o animal vai nadar lado a lado com o atleta numa piscina.

Em sua conta no Instagram, Phelps já se mostra animado com o desafio. Ele publicou a foto de um tubarão branco com a legenda: "Hoje eu fui capaz de fazer algo que eu sempre que fazer. Entrar em uma jaula e mergulhar com o grande tubarão branco".

Veja: