'Milagrohe' ou 'Muragrohe' é a segurança total da defesa gremista

Marcelo Grohe é o maior candidato a herói, caso o Grêmio conquiste o terceiro título da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, na Argentina. O goleiro foi autor de duas defesas espetaculares em momentos decisivos do torneio sul-americano.

A primeira foi contra o Barcelona de Guayaquil, na Colômbia, ao demonstrar uma coragem impressionante. A defesa foi apontada como a melhor de todos os tempos por um jornal britânico.

A segunda, ontem, na Arena do Grêmio, no primeiro jogo da decisão contra o Lanús, foi um exemplo de técnica e elasticidade.

Aos 30 anos, Marcelo Grohe está no Grêmio desde 2005 e suas belas atuações ao longo do tempo lhe garantiram o carinho da torcida que o apelidou de "Muragrohe ou Milagrohe".

No segundo jogo com o Lanús, se Grohe não for vazado, o Tricolor gaúcho vai levar para Porto Alegre o terceiro título. A missão dos argentinos é muito difícil.