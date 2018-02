Motorhome usado por Barrichello e Schucmaher vai a leilão

Os fãs da Fórmula 1, em especial da Ferrari, e que tenham US$ 150 mil (R$ 477 mil) poderão tentar adquirir o motorhome utilizado pela tradicional equipe italiana entre os anos de 2001 e 2005. Naquela época, os pilotos eram Michael Schumacher e Rubens Barrichello.

O veículo, que não é utilizado há 13 anos, mas foi totalmente remodelado - inclusive com motor novo -, conta com áreas de estar, quarto com cama queen-size, banheiro completo e outras acomodações usadas anteriormente pelos pilotos.

Durante o período em que o motorhome esteve na ativa, Schumacher ganhou quatro títulos mundiais e Barrichello ficou duas vezes em segundo lugar.