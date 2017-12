Mr. Burns e canarinho pistola: logo dos Seahawks vira piada na internet

Na semana do início da temporada 2017/18 da NFL, o Seattle Seahawks revelou o novo logo alternativo da franquia. O famoso gavião, antes visto de perfil, agora é apresentado frontalmente, "dando a impressão de como é estar frente a frente com um Seahawk", explicou o clube em nota.

O uniforme e o capacete dos jogadores seguirá com o desenho tradicional e este novo ícone será utilizado no estádio CenturyLink Field e em camisetas, agasalhos, bonés e outras peças licenciadas vendidas aos torcedores. Além disso, o novo logo já está sendo divulgado no Twitter, acompanhando a hashtag #seahawks, lançada pela NFL.

Nas redes sociais, tanto torcedores do próprio Seattle como de outras franquias da liga não aprovaram muito o novo design. Alguns compararam o desenho como o Mr. Burns, dos Simpsons. Confira a seguir as melhores reações ao lançamento.

Now you can get the new #Seahawks alternate logo on hoods, tees, hats and more! In stores and online! SHOP https://t.co/sVtJOqk1rS pic.twitter.com/gbbjYZon8F — Seahawks Pro Shop (@SeahawksProShop) 6 de setembro de 2017

The alternate Seahawks logo just reminds me of this, and not in a good way pic.twitter.com/CUAc9o53Qf — Chris (@wofflez) 6 de setembro de 2017

me the first time I saw the new Seahawks logo pic.twitter.com/vLQlyGyG1h — Whitney McIntosh (@WhitneyM02) 6 de setembro de 2017

Inspiração pro Logo novo do Seahawks pic.twitter.com/mrMtF8KETP — Philly In Brazil (@phillyinbrazil) 7 de setembro de 2017