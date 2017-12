Muay-thai e cheerleading estão mais perto de entrarem na Olimpíada

É isso mesmo. Agora, muay-thai e cheerleading (competição de torcidas típica dos Estados Unidos) estão mais perto de entrarem nos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Internacional (COI) reconheceu provisoriamente, nesta terça-feira, as federações internacionais das duas modalidades, segundo a ESPN.

Na prática, a decisão do COI confere legitimação aos esportes. O reconhecimento provisório dura três anos, ao longo dos quais as federações internacionais de muay-thai e cheerleading podem requisitar auxílio financeiro ao Comitê Olímpico. Apesar de haver um longo caminho pela frente, esta é a primeira etapa para que as modalidades entrem nos Jogos de Verão.

O diretor de esportes do COI, Kit McConnel, disse à ESPN que a Federação Internacional de Cheerleading tem mais de 100 países participantes e quase 4,5 milhões de competidores registrados. Já a Federação Internacional de Muay-Thai tem 135 países e 400 mil atletas.

E aí, o que você acha da decisão do Comitê Olímpico Internacional?