Mulher entra em trabalho de parto em playoff da MLB e homenageia jogador

Outubro é, de longe, o mês favorito dos fãs de beisebol por uma simples razão: playoffs. A disputa do mata-mata é tão emocionante que pode inclusive influenciar no nome de um filho recém-nascido.

Tudo aconteceu na última quinta-feira, 5, quando o Cleveland Indians, time do brasileiro Yan Gomes, enfrentou o New York Yankees, time mais vezes campeão e mais popular da MLB, no Jogo 1 da série semifinal da Liga Americana.

O arremessador titular dos Indians foi Trevor Bauer, segundo melhor atleta da posição da franquia e que doutrinou os rivais. Contra ele, os Yankees conseguiram somente duas rebatidas e não anotaram nem um ponto sequer. No final, Cleveland surrou Nova York e venceu por 4 a 0.

Enquanto a partida era disputada, Joanna, torcedora dos Indians, entrou em trabalho de parto do seu primeiro filho e teve que ser levada ao hospital.

O garoto, chamado Logan Lane, nasceu somente no dia seguinte. No entanto, a mãe e o pai, Matt Lane, resolveram homenagear o jogador dos Indians e adicionaram o sobrenome dele ao filho. Sendo assim, chegou ao mundo Logan Bauer Lane.

"Minha mulher e eu somos torcedores fanáticos e, assim que chegamos ao hospital, e ligamos para ver o jogo. Foi incrível e ficamos chocados com a apresentação de Bauer", disse Matt, à emissora FOX 8 Cleveland, afiliada local da FOX.

"Nós não estávamos planejando colocar Bauer como nome do meio, mas pela performance incrível dele ontem (quinta), nós pensamos em homenagear tanto ele, como os Indians", completou o pai. Ele ainda declarou que a decisão de incluir o nome do arremessador foi feita durante as contrações de Joanna.

Após o nascimento, os próprios Indians souberam da notícia e publicaram uma foto do mais novo torcedor da tribo em sua conta no Twitter.