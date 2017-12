Mundialito de League of Legends no Brasil já tem ingressos à venda

Oportunidade única para os fãs de League of Legends: já estão à venda os ingressos para o mundialito que ocorre no Brasil (a fase de entrada será entre 28 de abril e 6 de maio em São Paulo), reunindo os times campeões das ligas regionais do game por país, incluindo, é claro, a equipe brasileira. Depois da etapa na capital paulista, a conclusão da MSI (Mid-Season Invitational de League of Legends-2017) vai acontecer no Rio de Janeiro.

Hoje, a Riot Games divulgou os preços para as entradas nas diversas fases da competição. Em São Paulo, as competições ocorrem no estúdio do Circuito Brasileiro de League of Legends.

A tabela é a seguinte, para as vendas que já ocorrem aqui:

- Fase de entrada (em São Paulo): R$ 80, em setor único

- Fase de grupos (no Rio de Janeiro, de 10 a 14 de maio): R$ 80

- Fase de grupos (de 19 a 20 de maio): R$ 100

- Eliminatórias (21 de maio): R$ 140

Estudantes e maiores de 60 anos têm direito a meia-entrada.

Neste ano, o mundial de League of Legends deste ano será realizado na China, entre 23 de setembro e 29 de outubro. A final será em Pequim, no estádio Ninho do Pássaro, o mesmo onde ocorreram as competições dos Jogos Olímpicos em 2008.