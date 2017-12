Música e gastronomia, além de futebol: Zico lança canal no YouTube

O Canal Zico 10, do eterno ídolo flamenguista e um dos maiores craques do futebol brasileiro, Zico, estreia no próximo dia 30 de março no YouTube. E o Galinho não vai só falar de futebol. "O Canal será uma chance de contar minhas histórias, de me manter cada vez mais próximo dos fãs e falar também de música, gastronomia e receber artistas”, explica Zico.

Segundo o portal Falandoflamengo, a programação do Canal Zico10 inclui quadros variados. O Galinho mostrará o lado familiar, receberá cantores, atores e jogadores de futebol do passado e do presente. No quadro 'Caderno do Galinho', Zico contará histórias divertidas de sua época de jogador e dividirá a cena com o youtuber Bruno Torelly.

Até o momento, Zico já gravou alguns programas, com os cantores Xande de Pilares (autor da música-tema do Canal) e Diogo Nogueira; os atores José Loreto, Thiago Lacerda e Thiago Rodrigues; o lutador José Aldo; e os jogadores Guerrero (Flamengo) e Camilo (Botafogo).

O ex-jogador também promoveu um jantar de lançamento de seu canal, para convidados.