Na MLB, jogador perde controle e 'bastão voador' acerta cabeça de idosa; veja

A derrota por 3 a 2 do San Diego Padres para o Colorado Rockies, nesta quinta-feira, válida pela temporada regular da MLB, ficou marcada por um acidente triste. Na nona entrada, última antes da prorrogação, o receptor Hector Sanchez, dos Padres, perdeu o controle do taco enquanto tentava uma rebatida e acabou acertando a cabeça de uma senhora que estava na segunda fileira das arquibancadas.

A partida ficou parada por cerca de 13 minutos para que a torcedora e o marido dela, que também ficou machucado, mas com menos gravidade, fossem atendidos. Já com a cabeça enfaixada, a mulher conseguiu andar até o topo das arquibancadas do Petco Park, onde foi colocada em uma ambulância e encaminhada para um hospital de San Diego.

Scary moment at @Padres game. C Hector Sanchez loses bat and it hits fan in head. Fortunately, she was able to walk out of the stadium. pic.twitter.com/aNiEMo5o1F — Troy Hirsch (@troyhirschfox5) 4 de maio de 2017

A paramédica voluntária Susan Lilly, que é torcedora dos Rockies e está passando férias em San Diego, estava duas fileiras atrás da mulher ferida no acidente e foi uma das primeiras a acudi-la. "Sabia que logo menos ela iria receber o cuidado médico definitivo, então, meu treinamento me diz para ir até ela e fazer o que puder, ajudá-la e aplicar a intervenção apropriada", declarou Lilly ao San Diego Union Tribune. "(O incidente) deixou um corte de cinco ou sete centímetros, mas ela não perdeu a consciência. Ela estava lúcida", completou.

Perguntado sobre o que pensou quando viu o que tinha acontecido, Sanchez afirmou: "Tudo. É muito ruim. Me sinto muito, muito mal. Especialmente ao ver que acertou a senhora. É bem triste. Peço desculpas a ela. Espero que ela esteja bem".

Horas depois do acidente, os Padres divulgaram uma nota lamentando o acidente e informando que os dois torcedores estão bem. A franquia também afirmou ter "aumentado as redes protetoras de acordo com as recomendações Major League Baseball" e que "qualquer incidente dentro do estádio garante a reavaliação e discussão das práticas atuais".