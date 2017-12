Nadadora brasileira é operada após árvore cair em carro que ela dirigia

A nadadora Larissa Oliveira, de 24 anos, que disputou os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e ganhou duas medalhas de bronze e uma de prata no Pan de Toronto, em 2015, passou por uma cirurgia de emergência (e que felizmente foi bem sucedida) na madrugada desta quarta-feira, no Hospital Albert Einstein.

De acordo com seu clube, o Pinheiros, ela sofreu uma lesão na coxa esquerda quando estava dirigindo pela Marginal do Pinheiros, a caminho da faculdade, e uma árvore caiu em seu carro, por causa do temporal na noite de ontem. Um galho atingiu a coxa esquerda da nadadora. Um amigo, que estava no veículo, não se feriu.

O técnico do Pinheiros, Albertinho, que também exerce a função de coordenador da seleção masculina de natação do Brasil, acompanhou a cirurgia. Larissa deve deixar o hospital em quatro dias e retornar às piscinas em cerca de dois meses.