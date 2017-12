Namorada de jogador chama técnico do Atlético-PR de 'acéfalo'

É preciso ter calma e tranquilidade no uso das redes sociais. A modelo e jornalista Bia Jansen postou um comentário no qual critica a atuação do técnico Fabiano Soares, do Atlético-PR: "Acéfalo".

Bia é namorada do jogador Felipe Gedoz, um dos destaques da equipe paranaense no Campeonato Brasileiro. O meia-atacante estava no banco de reservas no jogo de domingo contra o Avaí.

O Atlético-PR perdia o jogo por 1 a 0 e aos 16 minutos do segundo tempo o time teve um pênalti a seu favor. O lateral-esquerdo Fabrício bateu para fora.

Felipe Gedoz cobrou três penalidades na competição nacional. Converteu dois e errou outro. O meia-atacante também é autor de oito gols na competição e duas assistências.

Com a derrota em Florianópolis, o Atlético-PR ficou com poucas chances de classificação para a Copa Libertadores da América de 2018.