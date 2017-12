Namorada de jogador de críquete posta fotos após ser espancada por atleta

Um jogador de críquete inglês, Jordan Greaves, que atua pela equipe do Huddersfield, foi denunciado pela namorada, uma jovem de 22 anos, pela prática de uma série de agressões. Lauren Richmond postou as fotos chocantes de alguns dos episódios na internet, para denunciar a situação publicamente.

Segundo a jovem, recentemente o atleta voltou bêbado para casa e a agrediu diversas vezes, deixando-a ensanguentada. Porém, essa foi apenas uma das agressões ocorridas desde 2015, ano em que conheceu o jogador.

Em sua página no Facebook, onde se apresenta como "sobrevivente da violência doméstica", Lauren deu mais detalhes e disse que várias das brigas foram motivadas por ciúme, por exemplo sobre as roupas e maquiagem que ela usava. Ela também pediu às mulheres na mesma situação que não deixem de denunciar os companheiros que pratiquem atos de violência.

"Ele começou a tornar-se muito obcecado por mim e pela minha vida", escreveu a jovem. "Se você ou alguém que você conhece está em uma relação abusiva saia agora! Tive sorte, mas podia ter sido muito pior se ele me tivesse encontrado no lugar errado. Estou tão grata com o apoio que tive e agora é hora de seguir em frente".

Após reconhecer as agressões, o atleta não chegou a ser preso. Porém, segundo o Mail Online, foi condenado a pagar uma multa, a prestar trabalhos comunitários, além de ser obrigado a ficar sem contato com a agora ex-namorada por pelo menos um ano.