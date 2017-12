Não deu! Michael Phelps perde 'corrida' de 100m contra tubarão branco

Após muita expectativa, finalmente foi ao ar a tão esperada corrida de 100m entre Michael Phelps, o maior atleta olímpico da história, e um tubarão branco, o predador mais letal dos oceanos. A disputa foi transmitida pelo canal Discovery Channel neste domingo, 23, nos Estados Unidos.

No momento do anúncio, muitos se perguntaram como seria feito o desafio. Para efeito de comparação, um tubarão branco pode alcançar cerca de 40 km/h na água, enquanto Phelps, apenas 10 km/h. Portanto, para tornar a disputa mais igual, o norte-americano vestiu uma roupa especial que incluía até uma cauda.

Além disso, para a segurança do nadador e decepção de alguns telespectadores, os dois competidores não nadaram lado a lado. Cada um percorreu a distância separadamente. Depois, as imagens foram unidas e sincronizadas e os tempos de ambos, comparados.

Nas disputas preliminares, Phelps acabou ganhando do tubarão bico-fino e também do martelo. No entanto, ele não foi páreo para o tubarão branco, ficando exatos dois segundos atrás do animal: 38seg1 contra 36seg1.

Phelps já avisou que gostaria de uma revanche, mas dessa vez em águas mais quentes. Como o tubarão branco é natural de regiões com águas frias, a corrida foi feita a 11ºC, enquanto o nadador está acostumado a competir em piscinas com águas entre 25ºC e 28ºC.

A corrida entre os dois irá ao ar no Brasil nesta segunda-feira, 24, no Discovery Channel.