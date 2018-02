Narrador da ESPN, Everaldo Marques fará Copa do Mundo por rádio goiana

Principal nome das transmissões dos esportes americanos da ESPN Brasil, Everaldo Marques alcançará uma 'conquista pessoal' na Copa do Mundo da Rússia. A emissora não terá os direitos de transmissão do Mundial de seleções, mas ele irá para o leste europeu para narrar partidas do torneio.

O narrador, também um dos mais escolhidos para as partidas de futebol europeu dos canais ESPN, acertou contrato com uma rádio goiana e, assim, narrará os jogos da próxima Copa in loco.

A rádio 730AM, inclusive, tem feito posts nas redes sociais onde brinca com a "procura por um narrador" para a Copa do Mundo. Everaldo, por sua vez, já viajou para Goiânia e tem pedido aos seus seguidores dicas sobre a capital do estado de Goiás, e até lançou a hashtag #EvêEmGoiânia.

Everaldo Marques está na ESPN Brasil desde 2005 e se destaca pelas transmissões de basquete, na NBA, e futebol americano, na NFL. Além disso, ficou também marcado pela narração do gol de Paulinho pelo Corinthians contra o Vasco na Copa Libertadores de 2012, vencida pelo time paulista, na rádio Estadão ESPN, que a emissora manteve durante alguns anos.