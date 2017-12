Narradores da ESPN irão dublar personagens da animação Carros 3

Everaldo Marques e Rômulo Mendonça irão narrar e comentar uma corrida de Relâmpago McQueen, personagem principal do filme "Carros 3", que estreia no Brasil no dia 13 de julho. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira durante o programa "Bate Bola Bom Dia", na ESPN Brasil, e pegou de surpresa o narrador Everaldo Marques, que participava ao vivo para comentar a transmissão da NBA que fará na noite desta sexta-feira.

"Atenção, Everaldo Marques, você acaba de ser convidado pela Disney para comentar uma corrida de relâmpago McQueen", leu o narrador o convite para sua participação.

Há dois anos, em seu perfil no Instagram, Everaldo havia postado uma foto ao lado do personagem principal do filme Carros. O narrador aproveitou a imagem para anunciar a novidades aos fãs. ''Vou comentar uma corrida do Relâmpago McQueen. Catchau!'', escreveu na legenda.

Em abril de 2015, quando postei essa foto, nunca imaginei que o desejo fosse se concretizar. Pois vai! Em julho tem Carros 3 nos cinemas do Brasil e eu serei um dos dubladores. Vou comentar uma corrida do Relâmpago McQueen. Catchau! Uma publicação compartilhada por Everaldo Marques (@everaldomarques1) em Mar 3, 2017 às 6:14 PST