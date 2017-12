Natação paralímpica terá World Series em 2017 com etapa em São Paulo

Pela primeira vez os nadadores paralímpicos terão um circuito especialmente dedicado a eles. O comitê Paralímpico Internacional (IPC) divulgou nesta quarta-feira que irá realizar o World Series, com etapas em diversas partes do mundo. São Paulo será a segunda cidade a receber a competição que irá começar em março, em Copenhague, Dinamarca.

O diretor de esportes de verão do Comitê Paralímpico Internacional, Ryan Montgomery, afirmou que a competição ampliará a visibilidade do esporte. "Nos Jogos Rio 2016, a natação paralímpica foi um dos esportes mais falados e com maior público. Desta maneira, estamos confiantes que a criação de um World Series trará benefícios a todos os interessados no esporte".