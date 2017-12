Neto de Bob Marley assina contrato com time de futebol americano

Nico Marley, neto do lendário Bob Marley, assinou na última terça-feira contrato de calouro não-draftado com o Washington Redskins e irá participar dos treinos de pré-temporada do time. O draft não é o único caminho para os atletas universitários chegarem à NFL. Com mais de 1000 jogadores concorrendo a apenas 253 vagas, muitos ficam de fora e se tornam agentes livres, esse é o caso de Marley.

Vindo da universidade de Tulane, onde jogou junto com o brasileiro Cairo Santos em 2013, Marley é um linebacker de grande produção, foram 319 tackles totais, 48.5 tackles para perda de jardas e 4 interceptações durante a carreira universitária. Apesar disso, acabou de fora do draft por conta de seus atributos físicos. O jogador tem apenas 1,73m, é visto como pequeno para sua posição e deve ter a maior parte de seu tempo em campo no time de especialistas dos Redskins.