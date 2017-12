'Neymar do beisebol' é eleito 6º melhor promessa de time da MLB: 'Quero ser o 1º'

Jovem jogador brasileiro de beisebol mais caro da história, Eric Pardinho segue carregando muita expectativa. Quando foi contratado pelo Toronto Blue Jays, em julho, era considerado o melhor arremessador abaixo de 17 anos do mundo. Agora, cinco meses depois e sem ter estrado oficialmente pelas categorias de base da equipe, seu nome continua forte.

Nesta quarta-feira, 20, o site especializado em jovens atletas Baseball America colocou o brasileiro como o sexto melhor jogador de todas as categorias de base dos Blue Jays.

De acordo com a avaliação do portal, Pardinho lidera uma "safra intrigante de promessas de Toronto que podem explodir nos próximos anos". Além disso, ele foi considerado o arremessador com a melhor bola de curva de todos os afiliados de Ligas Menores, como são chamadas as divisões de formação dos jogadores da MLB.

+ Jogador é trocado entre times da MLB para ficar perto da mãe doente

+ Gabriel Medina lidera entre os surfistas mais bem pagos de 2017; veja top 10

+ Siga o Fera no Twitter!

Em contato com o Fera, Pardinho afirmou que o ranking o motiva. "É uma lista importante. Só me faz querer trabalhar mais para corresponder à expectativa e me desenvolver nos próximos anos." Ele, que sempre se mostrou tímido, mas muito ambicioso, decretou: "Quero chegar ao primeiro lugar da lista".

Na lista oficial da MLB, a "Prospect Watch", Pardinho ocupa a 15º colocação entre as promessas dos Blue Jays, sendo o sétimo melhor entre os arremessadores.

Pardinho não estreou oficialmente pelos afiliados dos Blue Jays, mas já deu uma amostra do seu talento em treinamentos. Desde que assinou com o clube, participou de algumas partidas na República Dominicana e outras em uma liga instrucional, na Flórida. Ao todo, ele participou de 18 entradas e não cedeu um ponto sequer.

Nos Estados Unidos, ficou em Tampa, onde conheceu as instalações que treinará a partir de 2018. "Conheci o centro de treinamento e nossa acomodação, que é feita em um hotel. Mas já estou acostumado com isso. Não vi problema algum."

Pardinho ainda não sabe exatamente quando se mudará definitivamente para Tampa, mas estima que seja no final do próximo mês de janeiro. "Eles são mandam as passagens e me pedem pra ir", disse, entre risadas.

Quanto à distância da família, Eric revelou que seus pais não estão muito preocupados. "Eles já estão acostumados comigo morando longe. Já fiquei quatro anos fora treinamento, depois fui para Ibiúna, então estão bem tranquilos", contou, se referindo ao período em que ficou no Centro de Treinamento Yakult, da Confederação Brasileiro de Beisebol e Softbol (CBBS), no interior de São Paulo.

Eric Pardinho foi contratado pelos Blue Jays em julho deste ano, na abertura da janela de transferências de jovens jogadores internacionais. Pouco antes do acordo, ele foi listado pela própria MLB como o quinto melhor jogador estrangeiro abaixo de 17 anos do mundo, sendo o primeiro entre todos os arremessadores.

Em 6 de julho, assinou o contrato mais valioso por um garoto brasileiro com uma franquia da MLB, com luvas de US$ 1,4 milhão (R$ 4,6 milhões, na cotação atual).