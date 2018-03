Neymar e outros atletas prestam homenagens a Marielle Franco

Neymar e outros atletas usaram as redes sociais para homenagear Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro que foi assassinada na noite desta quarta-feira (14), na região central da cidade.

+ Flamengo envia bandeira de luto e coroa de flores ao velório de Marielle Franco

Em seu Instagram Stories Neymar publicou uma imagem de Marielle e usou a frase: "Não vão nos calar". Além do craque do Paris Saint-Germain, Bebeto, Juan Pablo Sorin, Alexandre Pato, Moisés e outros prestaram homenagens.

Fabiana Claudino, do vôlei, também deixou o seu recado: "Ela era negra, era mulher, era da periferia, era socióloga, era defensora dos direitos humanos e de minorias esquecidas, estava vereadora, mas era essencialmente digna e humana. Vivemos uma guerra, onde os sonhos são ceifados por violência", escreveu nas redes sociais.

Marielle e o motorista do carro em que ela estava, Anderson Pedro Gomes, foram mortos nesta quarta-feira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a tese de execução, já que nove cápsulas de balas foram encontradas no local (quatro delas atingiram a cabeça da vereadora) e nada foi roubado. A Polícia Federal também irá auxiliar as investigações.

Confira as homenagens: