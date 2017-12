Neymar passa em branco em jogo e imprensa não perdoa: 'desaparecido'

A imprensa europeia não perdoou após o jogador mais caro do mundo, Neymar, passar em branco, sem fazer gol e como um mero coadjuvante na vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Dijon, pelo Campeonato Francês. O único lance de destaque envolvendo o brasileiro foi um chute obrigando o goleiro adversário a dar um rebote para o companheiro Meunier abrir o placar.

Segundo o jornal espanhol As, a vitória do PSG foi "sofrida com um Neymar cinza e totalmente desaparecido no primeiro tempo". O argentino Olé escreveu que o brasileiro "apenas disse presente" na partida.

O também espanhol Marca destacou que não só Neymar, mas também Mbappé passou em branco. "Quando todos esperavam outra exibição de Ney e Mbappé, apareceu Thomas Meunier", afirmou o jornal - o lateral fez os dois do PSG na partida.

O italiano Gazetta dello Sport manchetou apenas: "Neymar?" e, no texto, chamou o brasileiro de "sem graça" . E o catalão Sport simplesmente ignorou o brasileiro e seus companheiros de PSG.

Somando o jogo deste sábado, o brasileiro mantém uma boa média: oito gols em oito jogos pelo PSG,