Neymar terá bônus de 3 milhões de euros caso seja o melhor do mundo

O contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain prevê uma bonificação de aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) caso o brasileiro ganhe a Bola de Ouro, o que pode acontecer ainda neste ano.

Citando "fontes brasileiras" "próximas ao camisa 10", o jornal Le Parisien revelou nesta terça-feira, 17, a existência desta cláusula, que será ativada sempre que o jogador levar o prêmio durante a duração do contrato com o PSG, que expira em 2022.

De acordo com a publicação francesa, essa bonificação equivale a um mês de salário líquido de Neymar. Conforme revelado pela revista alemã Der Spiegel em parceria com o site Football Leaks, o brasileiro recebe mensalmente 3,069,520 euros (R$ 11,446,467), o equivalente a 102,317 euros (R$ 381,547) por dia.

Caso Neymar vença o prêmio, o clube também pode se beneficiar em termos de imagem, permitindo um aumento tanto nos preços dos ingressos para as partidas no Parque dos Príncipes, como nas negociações com patrocinadores.

Segundo os vazamentos do site Football Leaks em 2016, Neymar já tinha uma cláusula similar com o Barcelona, com a qual teria recebido 425 mil euros (R$ 1,5 milhão) caso ganhasse a Bola de Ouro.

O brasileiro foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo em 2015, atrás de Lionel Messi, em primeiro lugar, e Cristiano Ronaldo, segundo. Neymar também concorreu ao prêmio em outras cinco ocasiões, ficando em 10º em 2011, 13º em 2012, 5º em 2013, 7º em 2014 e 5º em 2016. / COM INFORMAÇÕES DA EFE