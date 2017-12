Na última semana, a NFL confirmou que realizaria quatro jogos da temporada regular de 2017/18 em Londres. Nesta terça-feira, a liga divulgou quais franquias se enfrentarão na capital britânica no próximo ano. São elas: New Orleans Saints x Miami Dolphins, Minnesota Vikings x Cleveland Browns, Arizona Cardinals x Los Angeles Rams e Baltimore Ravens x Jacksonville Jaguars.

Enquanto Ravens, Cardinals e Browns farão sua primeira viagem à Inglaterra, os Jaguars jogarão em Londres pelo quinto ano seguido. A franquia da Flórida tem contrato para atuar pelo menos uma vez por ano na capital britânica até 2020. Ainda não foram confirmadas as datas nem os estádios que sediarão as partidas. Com a adição do Estádio de Twickenham, a atual temporada foi a primeira em que uma partida da NFL em Londres não foi disputada no Wembley.