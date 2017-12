NFL multa dois jogadores em R$ 59,9 mil por usarem chuteiras coloridas

Uma das principais estrelas da NFL, Odell Beckham Jr., do New York Giants, foi multado em US$ 18 mil (R$ 59,9 mil) pela liga. Porém, o motivo da penalização é, no mínimo, estranho: OBJ foi autuado por usar chuteiras coloridas em homenagem ao repórter Craig Sager. O icônico jornalista tinha como marca registrada seus ternos, tênis e sapatos coloridos, que foram reproduzidos nas lembranças por diversos esportistas dos EUA. O jornalista morreu vítima de câncer.

Odell leiloou as chuteiras para ajudar a Sager Strong Foundation, instituição que arrecada fundos que auxiliam pesquisas para encontrar formas de curar o câncer. O jogador dos Giants comentou sobre a multa em uma foto publicada por DeSean Jackson, wide receiver do Washington Redskins, que também sofreu pena por usar calçados coloridos.

Got fined for Wearing these Monday night ' special edition #DJX clearly they Team colors smh ' Uma foto publicada por Desean Jackson (@0ne0fone) em Dez 21, 2016 às 11:33 PST

Em 2016, a NFL determinou que os clubes deveriam estipular um esquema de até três cores para que os jogadores usassem em suas chuteiras durante a temporada. Uma exceção aos calçados coloridos foi aberta apenas na Semana 13. OBJ e Jackson, no entanto, usaram as suas chuteiras na Semana 15.