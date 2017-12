'Nigéria abaixo de zero': atletas conquistam vaga na Olimpíada de Inverno

Seun Adigun, Ngozi Onwumere e Akuoma Omeoga se tornaram a primeira equipe africana de bobsled da história a se classificar para uma Olimpíada, garantindo vaga nos Jogos de Inverno de PyeongChang-2018. Elas serão também as primeiras nigerianas a disputar a competição.

A história delas está sendo comparada com participação da Jamaica nos Jogos do Canadá, em 1988, feito que rendeu o filme ‘Jamaica Abaixo de Zero’.

As três atletas nasceram nos Estados Unidos e entraram para o esporte no atletismo. “Somos de um continente em que nunca se imaginaria deslizar no gelo a 130/145 quilômetros por hora. A ideia de conseguir isso é de empoderamento" disse Adigun, que defendeu a Nigéria na Olimpíada de Londres, em 2012.

Seun, Ngozi e Akuoma conseguiram arrecadar os $ 150 mil necessários para treinarem e competirem na briga pela vaga. Com marketing e publicidade, desenvolveram um perfil online e atraíram a atenção de marcas que ofereceram patrocínio.