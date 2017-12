No Brasil e nos EUA, mulheres fazem história em transmissões da NFL

A vitória por 24 a 21 do Denver Broncos sobre o Los Angeles Chargers, no "Monday Night Football" da Semana 1 da temporada 2017 da NFL, nesta segunda-feira, 11, foi histórica para as mulheres. Pela ESPN dos Estados Unidos, Beth Mowins se tornou a primeira mulher na história do país a narrar uma partida da liga em rede nacional, e apenas a segunda a relatar uma partida da NFL.

Por aqui, a ESPN Brasil acompanhou a sede e convidou Paula Ivoglo, fundadora do site NFL de Bolsa, para comentar a partida. Sendo assim, ela foi a primeira mulher a participar de uma transmissão da liga na televisão brasileira.

"Eu já sabia que ia acontecer nos Estados Unidos, mas não achei que iam repercutir no Brasil", contou Paula ao Fera, que ficou "extremamente feliz" com o convite, feito na sexta-feira, 8. "Uma produtora da ESPN me ligou e me perguntou se eu topava participar. Eu fiquei 'como assim?', foi totalmente do nada. Eu já tinha feito o 'ESPN League' na semana do Dia Internacional da Mulher. Depois, ela me enviou diversos materiais para eu me preparar e passei o final de semana inteiro estudando."

Para ela, que começou o site no ano passado após largar seu emprego na área de tecnologia, o mais difícil foi a pouca experiência ao vivo. "Não é como conversar sobre futebol americano. Você tem que passar diversas informações, fazer análises, e não tinha conhecimento dessa dinâmica."

+ SAIBA MAIS SOBRE PAULA IVOGLO, A PRIMEIRA COMENTARISTA DE FUTEBOL AMERICANO NO BRASIL

João Palomino, vice-presidente de Jornalismo e Produção da ESPN no Brasil, viu a presença de Paula na transmissão como "natural" devido ao crescimento da participação do público feminino. "Todas as pesquisas apontam um crescimento significativo de mulheres fãs da NFL ou de futebol. E aproveitamos a estreia da Beth Mowins como narradora da NFL na ESPN nos Estados Unidos para fazer o convite. Já conhecíamos o trabalho da Paula no site NFL de Bolsa e tínhamos certeza que seria interessante e empolgante, como foi", disse.

"Geralmente fazemos as transmissões em duplas e foi muito legal ter mais uma opinião no estúdio, independente do gênero dela", disse o comentarista Antony Curti, que completou a transmissão ao lado do narrador Fernando Nardini. "Independente do gênero, enxergo o quanto a pessoa conhece e entende de futebol americano. É uma questão de tempo até esse número (de comentaristas) crescer."

Mowins foi a primeira a transmitir uma partida da NFL nos Estados Unidos desde Gayle Sierens, que narrou para uma emissora regional a vitória de 41 a 20 do Kansas City Chiefs sobre o Seattle Seahawks, em 27 de dezembro de 1987, válida pela 16ª e última semana da temporada regular daquele ano. Para ela, a razão pela grande distância entre a primeira e a segunda narradora no país é porque este não é um cargo muito procurado por elas.

"Por muitos anos, fomos empurradas para os estúdios ou para sermos repórteres. Se isso é o que você quer fazer e é o que ama, vá fazê-lo", disse ao Bleacher Report. "Mas espero que esta seja uma das coisas que estejamos mudando: é OK ser ambiciosa e fazer coisas que são fora da norma se é essa a rota que você quer trilhar."

Durante a partida, Mowins foi alvo de comentários machistas nas redes sociais, como "nada pessoal, mas homens assistem esporte para não ter de ouvir esposas ou namoradas". No Brasil, por outro lado, a presença e as análises de Paula sobre a partida foram bem recebidas. "A repercussão foi bastante positiva. Recebemos muitos comentários destacando a iniciativa e a participação de uma especialista. E que bom que este momento serve ainda mais para debater interação e integração", comemorou Palomino.

I'm obsessed with how upset grown men are about a highly qualified woman calling Monday Night Football. pic.twitter.com/KqWj9KR0x8 — Morgan Murphy (@morgan_murphy) 12 de setembro de 2017

a moça comentando ontem tava mt bom. ta de parabéns, de vdd #NFLnaESPN — Pedrão (1-0) (@pedsill) 12 de setembro de 2017

Parabéns @nfldebolsa pelos comentários ontem, não vi o jogo ao vivo, mas vi a reprise hoje pela manhã. — TBBuccaneers Brasil (@BucsnewsBR) 12 de setembro de 2017