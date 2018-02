No clima dos Jogos de Inverno, pista de curling é inaugurada em shopping

Para os brasileiros entrarem no clima dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, uma pista de curling será montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A atração é uma iniciativa da emissora SporTV, que transmite as competições até o dia 25 de fevereiro. Para o publico que se interessar em conhecer a pista, ela estará aberta a partir deste sábado (10) e vai até o dia 25 de fevereiro, com horário das 10h às 22h.

Será possível experimentar um dos esportes mais populares dos jogos de inverno com um sistema sem gelo. Para entrar no jogo, os fãs terão que montar pelo menos dois times de três pessoas. No curling tradicional, são duas equipes com quatro jogadores, que deslizam pedras de granito sobre uma área de gelo.

Serviço

Evento: Pisca de Curling SporTV

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, nº 3.000

Data: de 10 a 25 de fevereiro

Horário: 10h às 22h