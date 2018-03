No Dia da Mulher, Barbie anuncia homenagem a atletas campeãs olímpicas

No Dia Internacional da Mulher, a Barbie anunciou uma ação que integra a linha inédita Barbie Shero: a marca vai homenagear algumas atletas que fizeram - e fazem - histórias em esportes como o vôlei, futebol, boxe, golfe e windsurf.

Nicola Adams, a primeira mulher a ganhar um título no boxe olímpico, e Chloe Kim, a atleta mais nova a receber uma medalha olímpica no snowboarding são algumas das personagens que vão ser presenteadas com uma boneca única e exclusiva, feita a sua semelhança.

Além delas outras mulheres receberão a lembrança: Çağla Kubat, campeã de windsurfe; Hui Ruoqi, chinesa do vôlei que conquistou o ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro; Lorena Ochoa, jogadora mexicana de golfe e a Sara Gama, capitã do time italiano de futebol.