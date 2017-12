Rafaela Silva e a fera do encerramento da Semana MOVE

Neste domingo, a judoca medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rafaela Silva, estará na Arena MOVE, no Parque da Juventude, a partir das 16h. A carioca comentará sobre sua trajetória e ajudará o público a dar os primeiro movimentos na modalidade. Além de Rafaela, também estarão no parque os ex-atletas Nalbert, Sandro Dias, Janeth, Fabiana Murer, Vicente Lenílson, Hugo Hoyama, Diogo Silva e Flávio Saretta.

O evento marca o encerramento da Semana MOVE, para aumentar o número de brasileiros praticantes de exercícios físicos no ano e melhorar a oferta de esportes em todo o País. A iniciativa foi realizada pela primeira vez em 2012.