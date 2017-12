No Twitter, Joanna Maranhão e Ana Paula discutem por Aécio

Com a repercussão das denúncias contra o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador Aécio Neves (PSDB-MG), a nadadora Joanna Maranhão e a ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel tiveram uma breve discussão no Twitter.

Maranhão, declaradamente de esquerda, citou um tweet no qual falava que Ana Paula teria apagado fotos com Aécio. A ex-jogadora de vôlei, conhecida por sua posição direitista, respondeu de forma áspera: "Não apaguei, não, Joanna, está lá. Tenho caráter e a decência de dizer que quem é corrupto deve pagar. E você? Vamos lá, tente, vença alguma coisa na vida".

A nadadora, então, retrucou: "Tens razão, sou uma sem decência fracassada. Disputa de currículos, isso é muito maduro e progressista".

"Pode chorar, não me preocupo, apesar dos pesares, sei que você sabe nadar e não vai se afogar nas suas lágrimas. Beijos de luz", devolveu Ana Paula.

"A 'lógica' do atleta de alto rendimento que classifica capacidade de argumentação baseado em resultados do esporte: arrogância e ignorância. Seria mais ou menos assim: quem nada mais devagar do que eu não tem direito de opinar, só se chegar na minha frente? Ou seja: se eu discutir com meu marido, sou obrigada a aceitar argumento dele porque ele é campeão mundial de judô. Ok", encerrou Joanna.

@RegisSupervisor @AnaPaulaVolei Oi Ana Paula vi que vc apagou os posts do Aécio, queria saber se está tudo bem? — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) 18 de maio de 2017

Ñ apaguei ñ Joana,está lá. Tenho o caráter e a decência de dizer q quem é corrupto deve pagar.E vc?Vms lá tente,vença alguma coisa na vida. https://t.co/Gc2CrHAhiB — Ana Paula Vôlei (@AnaPaulaVolei) 18 de maio de 2017

@Jujuca1987 pode chorar, não me preocupo, apesar dos pesares sei que vc sabe nadar e não vai se afogar nas suas lágrimas. Bj de luz.☺️ — Ana Paula Vôlei (@AnaPaulaVolei) 18 de maio de 2017

A 'lógica' do atleta de alto rendimento que classifica capacidade de argumentação baseado em resultados do esporte: arrogância e ignorância — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) 18 de maio de 2017