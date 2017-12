Novato da NFL sofre trote e paga R$ 54,6 mil em jantar com colegas de time

K.J. Dillon foi selecionado pelo Houston Texans na quinta rodada do draft de 2016 da NFL. Em seu primeiro ano na liga, é inevitável que ele seja alvo de trotes e brincadeiras dos companheiros mais experientes.

Após um jantar com outros jogadores dos Texans, K.J. ficou responsável por pagar a conta do restaurante, que ficou em nada menos que US$ 16,255.20 (R$ 54,670.38). Olhando para o registro da mesa, um pedido salta aos olhos: 22 copos de Hennessy Paradis Imperial, que totalizaram US$ 7,700 (R$ 25,897), isto é, US$ 350 (R$ 1 177) por dose de conhaque. Em suas redes sociais, Dillon afirmou que pediu apenas uma salada e, como não ingere bebidas alcoólicas, não tomou nenhum dos copos de conhaque.

K.J. Dillon, que atua como safety, assinou contrato de quatro anos com os Texans e, até o final do vínculo, ganhará US$ 2,5 milhões (R$ 8,4 milhões) de salários, além de US$ 234,9 mil (R$ 790 mil) de luvas. Neste ano, porém, o ganho total do jogador será de US$ 433 mil (R$ 1,4 milhão), entre vencimentos mensais e bônus. Dillon não atua desde 16 de outubro, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho.