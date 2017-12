Novato tem carro 'plastificado' após estacionar na vaga de craque do time

Imagine que você é o estagiário, que acabou de ser contratado em uma grande empresa. Aí, no primeiro dia de trabalho, chega e senta na cadeira do presidente da companhia. É um mico enorme, não é mesmo? Pois foi mais ou menos isso que aconteceu no New York Mets, time de beisebol que disputa a Major League Baseball.

Kevin Kacmarksi, de 25 anos, nunca disputou nenhuma partida com a equipe principal, mas, por causa do bom desempenho em ligas de desenvolvimento, foi chamado para treinar com o Mets. Porém, em um de seus primeiros dias, estacionou seu carro na vaga da grande estrela da equipe, Jacob DeGrom, um dos melhores arremessadores em toda a liga. E, ao que parece, o astro não ficou nada feliz ao chegar no treinamento e ver um carro em sua vaga e decidiu "se vingar": passou um plástico filme por todo o carro do companheiro.

Kacmarksi, que chegou mais cedo e já estava treinando, não viu nada e foi surpreendido ao ver seu automóvel envelopado nas redes sociais, já que Josh Smoker, outro arremessador dos Mets, colocou a foto em seu Twitter e tirou um sarro do calouro. Apesar da situação constrangedora, o novato entrou na brincadeira e disse, em um comentário no próprio post, que gostou do novo visual de seu carro, pretendendo mantê-lo assim por algum tempo.