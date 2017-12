Novo Tiger Woods? Justin Timberlake quase acerta buraco com uma tacada

Justin Timberlake é uma estrela pop completa. Além de cantar e dançar, ele ainda tem participado de diversos filmes e recebido elogios por suas atuações. Mas o que poucos conhecem é seu lado atleta. Em um torneio profissional de golfe realizado na Califórnia neste fim de semana, Timberlake chegou muito próximo de fazer uma jogada rara. Por alguns centímetros, ele não fez um "hole in one", jogada na qual o golfista acerta a bola no buraco com apenas uma tacada. Ele não acertou o ace, mas depois empurrou a bola facilmente na segunda tentativa.

A jogada impressionou até mesmo o seu parceiro, Justin Rose. "Esse cara trouxe seu melhor hoje, amigos", disse o campeão do US Open de golfe em 2013. Modesto, Timberlake respondeu: "Eu só fechei meus olhos".