Odell Beckham Jr. pega 'passe' de 28 metros de altura e vence desafio de drone

A National Football League (NFL) promoveu nesta quinta-feira um desafio de habilidades com os astros das duas conferências. A novidade deste ano foi o "Drone Drop", que exigia dos jogadores agarrar as bolas que eram soltas por um drone, a muitos metros de altura. Após quatro altitudes diferentes, o wide receiver do New York Giants, Odell Beckham Jr., pegou um "passe" de 28 metros de altura e venceu Jarvis Landry, do Miami Dolphins.

Além do desafio de drone, os jogadores participaram de mais quatro atividades: desafio de recepção, corrida de revezamento, passe de precisão e a famosa queimada. E quem acabou levando a melhor foi a equipe da Conferência Nacional (NFC), que superou o combinado na Conferência Americana (AFC) pelo placar de 5 a 2.

O Pro Bowl 2017, que será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, será realizado às 23h deste domingo, 29.