Oito vezes campeã mundial no patins mostra talento também no crossfit

O talento de Fabiola da Silva no patins in line é incontestável. Com oito títulos mundiais na modalidade, a atleta de 36 anos virou um grande ícone do esporte, mas ainda assim decidiu sair de sua zona de conforto e mostrar que tem habilidades que vão além das rodinhas. Praticante de crossfit desde 2014, Fabiola vem se destacando cada vez mais no programa de treinamento funcional e já fez da prática uma rotina em seu dia-a-dia.

O bom desempenho, inclusive, garantiu recentemente uma vaga para participar do tradicional Monstar Series, maior festival fitness da América Latina, que acontece neste final de semana, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. "Passei na classificatória em 15º lugar entre 225 inscritas. Essa vai ser minha segunda competição no crossfit. Em 2015, participei do Desafio das Beldades e conquistei meu primeiro título. Espero colocar em prática tudo o que venho aprimorando nos treinos", contou a patinadora.

Fabiola compete na categoria Scale, designada para atletas com experiência intermediária na modalidade, já passando pelo período inicial de adaptação aos treinos e que domina a execução básica dos principais movimentos do WOD (Treino do Dia), sem ainda avançar em velocidade ou carga. "Nessa categoria será exigido do atleta correção de movimentos com menor dificuldade técnica, mas com uma boa dose de intensidade. Ainda estou melhorando o levantamento de peso, para que a execução seja feita corretamente, até mesmo para evitar lesões", destaca.